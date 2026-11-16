Заплановане закриття кордону Естонії з Росією насамперед торкнеться пасажирських перевезень та вантажоперевезень автомобільними дорогами, хоча частину вантажів поки що можна буде направляти через Латвію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Насамперед заплановане закриття кордону позначиться на перевізниках. Досі автобусами компанії Ecolines можна було дістатися до Санкт-Петербурга.

"Нам доведеться трохи почекати й подумати, що це означатиме для нас. Адже це означає не лише повернути людям гроші за квитки, це сильно впливає на всю логістику. Нам треба перенаправити наш транспорт, усю логістичну мережу, а там же працюють люди – водії, персонал", – сказала голова правління Ecolines Еліс Ковальова.

Ecolines зовсім недавно отримала від Міністерства регіонального розвитку та сільського господарства Естонії ліцензію на виконання рейсів на лінії Таллінн–Москва.

В автобусній компанії Lux Express, яка також займається пасажирськими перевезеннями до Росії, повідомили, що закриття кордонів компанія перенесе практично без збитків.

"На рейси, що відправляються після 1 грудня, тобто після дати запланованого закриття кордону, продано трохи більше 2000 квитків. Але з можливістю закриття кордону ми були змушені рахуватися вже з 2022 року. Тож ми цей ризик прораховували", – сказав член правління Lux Express Інгмар Роос.

Сектор вантажоперевезень заплановане закриття кордону теоретично зачіпає меншою мірою – завжди є можливість спрямувати вантажопотік через Латвію. До того ж обсяг перевезень за час війни скоротився – якщо у 2022 році до Росії їздило близько 500 вантажоперевізників, то тепер – близько 50.

"Якщо подивитися на пропускну здатність вантажівок на прикордонних переходах Лухамаа та Койдула, то там за добу проходить близько десяти машин. Ті небагато, хто ще їздить, їздять через латвійські прикордонні переходи. Тому що пропускна здатність естонського кордону занадто мала", – сказав генсек Естонської асоціації міжнародних перевізників Ермо Перолайнен.

Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.