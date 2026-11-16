Планируемое закрытие границы Эстонии с Россией в первую очередь затронет пассажирские и грузовые перевозки по автомобильным дорогам, хотя часть грузов пока можно будет направлять через Латвию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В первую очередь запланированное закрытие границы скажется на перевозчиках. До сих пор на автобусах компании Ecolines можно было добраться до Санкт-Петербурга.

"Нам придется немного подождать и подумать, что это будет означать для нас. Ведь это означает не только вернуть людям деньги за билеты, это сильно влияет на всю логистику. Нам нужно перенаправить наш транспорт, всю логистическую сеть, а там же работают люди – водители, персонал", – сказала председатель правления Ecolines Элис Ковалева.

Ecolines совсем недавно получила от Министерства регионального развития и сельского хозяйства Эстонии лицензию на выполнение рейсов по линии Таллинн–Москва.

В автобусной компании Lux Express, которая также занимается пассажирскими перевозками в Россию, сообщили, что закрытие границ компания перенесет практически без убытков.

"На рейсы, отправляющиеся после 1 декабря, то есть после даты запланированного закрытия границы, продано чуть более 2000 билетов. Но с возможностью закрытия границы мы были вынуждены считаться уже с 2022 года. Поэтому мы этот риск просчитывали", – сказал член правления Lux Express Ингмар Роос.

Сектор грузоперевозок запланированное закрытие границы теоретически затрагивает в меньшей степени – всегда есть возможность направить грузопоток через Латвию. К тому же объем перевозок за время войны сократился – если в 2022 году в Россию ездило около 500 грузоперевозчиков, то теперь – около 50.

"Если посмотреть на пропускную способность грузовиков на пограничных переходах Лухамаа и Койдула, то там за сутки проходит около десяти машин. Те немногие, кто ещё ездит, ездят через латвийские пограничные переходы. Потому что пропускная способность эстонской границы слишком мала", – сказал генеральный секретарь Эстонской ассоциации международных перевозчиков Эрмо Перолайнен.

Как сообщалось, российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

Эстонские правоохранительные органы задержали в связи с этим инцидентом восьмерых жителей Латвии.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабрязакроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.