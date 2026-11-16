У понеділок, 16 листопада, щонайменше сотня італійських шкіл отримала електронні листи з погрозами про вибухи та отруєння, що спричинило запуск нового протоколу безпеки, запровадженого урядом після подібних погроз минулого тижня.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Як зазначається, за новими інструкціями з безпеки, італійські школи більше не підлягають автоматичній евакуації у відповідь на нечіткі погрози, що масово поширюються. Рішення щодо цього залишається на розсуд правоохоронних органів та служб безпеки.

Електронний лист надійшов приблизно о 10:50 ранку 16 листопада, підписаний ініціалами MA, і містив попередження про дві небезпеки.

"Мені щойно доручили встановити та підірвати вибуховий пристрій у вашій будівлі. Вибух відбудеться через 40 хвилин", – йшлося в листі.

У ньому також стверджувалося, що "працівник вашої їдальні підмішав у їжу та продукти токсичну речовину, що містить азид натрію та ціанід калію".

Зазначається, що цього разу погрози спричинили кілька випадків евакуації, а перевірка їжі, що подається у шкільних їдальнях, не виявила жодних відхилень.

Італійська поштова поліція вже розпочала розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, 11 листопада в Італії було евакуйовано щонайменше 300 шкіл після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.

Того ж дня понад сім сотень шкіл у Шотландії та Північній Ірландії отримали електронні листи з погрозами.