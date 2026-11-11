В Італії евакуювали близько 300 шкіл через листи про замінування

В Італії у середу було евакуйовано щонайменше 300 шкіл після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.

Про це розповів італійський міністр освіти Джузеппе Валдітара, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав міністр, ці попередження, судячи з усього, є неправдивими. Він додав, що кількість шкіл, яких це стосується, найімовірніше, збільшиться.

"У зв’язку з оголошеним по всій країні попередженням про бомбу ми хочемо повідомити вам, що всіх учнів евакуйовано в безпечне місце і вони перебувають під наглядом педагогічного персоналу", – повідомила батькам одна з римських шкіл через додаток для обміну повідомленнями.

Велика кількість шкіл, яких це стосується, "свідчить про те, наскільки малодостовірною є ця загроза", сказав Валдітара.

Згідно з копією повідомлення, з якою ознайомилося агентство Reuters, електронний лист був підписаний "Михаїлом Андроповим, лідером вілаяту Мізогіністан".

Той самий ймовірний автор взяв на себе відповідальність за погрози вибуху, надіслані в п’ятницю електронною поштою до редакцій новинних агентств в Ірландії та Болгарії.

Італійська поліція розслідує цей інцидент, повідомив представник римської поліції.

Нагадаємо, минулої п’ятниці чотири літаки, які пролітали над територією Франції, отримали фальшиві повідомлення про загрозу вибухів на борту.

Перед тим у Чехії, Румунії, Італії, Болгарії та Бельгії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.

В ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.