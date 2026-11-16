В понедельник, 16 ноября, по меньшей мере сотня итальянских школ получила электронные письма с угрозами взрывов и отравлений, что привело к запуску нового протокола безопасности, введенного правительством после аналогичных угроз на прошлой неделе.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, согласно новым инструкциям по безопасности, итальянские школы больше не подлежат автоматической эвакуации в ответ на неясные угрозы, массово распространяющиеся в сети.

Решение по этому вопросу остается на усмотрение правоохранительных органов и служб безопасности.

Электронное письмо поступило примерно в 10:50 утра 16 ноября, было подписано инициалами MA и содержало предупреждение о двух опасностях.

"Мне только что поручили установить и взорвать взрывное устройство в вашем здании. Взрыв произойдет через 40 минут", – говорилось в письме.

В нем также утверждалось, что "работник вашей столовой подмешал в еду и продукты токсическое вещество, содержащее азид натрия и цианид калия".

Отмечается, что на этот раз угрозы привели к нескольким случаям эвакуации, а проверка еды, подаваемой в школьных столовых, не выявила никаких отклонений.

Итальянская почтовая полиция уже начала расследование этого инцидента.

Напомним, 11 ноября в Италии было эвакуировано не менее 300 школ после получения одинаковых сообщений об угрозе взрыва.

В тот же день более семисот школ в Шотландии и Северной Ирландии получили электронные письма с угрозами.