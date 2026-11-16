Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна не конкурує з жодною країною-кандидаткою у процесі вступу до Європейського Союзу.

Про це вона сказала у рамках Форуму з розширення ЄС у Брюсселі, передає Newsmaker, пише "Європейська правда".

Під час форуму Санду заявила, що Молдова "дуже хоче", аби Україна "розвивалася і стала частиною ЄС".

"Ми не конкуруємо з жодною країною-кандидатом. Ми конкуруємо лише з самими собою. Ми дуже хочемо, щоб Україна розвивалася і стала частиною ЄС. Було б дуже чудово бути оточеною країнами-членами ЄС і НАТО. І ми розуміємо, як складно Україні проводити реформи, тоді як Росія атакує її щодня і щоночі", – акцентувала вона.

Водночас президентка Молдови наголосила, що влада її країни може вплинути на виконання власних зобов’язань.

"Ми хочемо, щоб Молдова була частиною вільного світу. Ось що для нас означає інтеграція в ЄС. Інтеграція в ЄС означає для нас бути частиною проєкту миру, яким є ЄС. І це можливість зміцнити нашу демократію. І, роблячи це, ми також зберігаємо Молдову як дружню країну для України. Бо очевидно, що Росія хоче перетворити Молдову на ворожу країну для України, як Білорусь. І це стало б проблемою для України, з якою ми маємо спільний кордон протяжністю 1200 кілометрів. І це стало б проблемою також для країн ЄС у регіоні", – додала Санду.

Нещодавно європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Молдова може досягти рівня Чорногорії у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.

Перед тим ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.

Про те, як Україна збільшила відставання від трьох основних претендентів на членство в ЄС і що слід робити, – у статті: "Рейтинг євроінтеграції" та загрози для України. Що показав звіт-2026 та що буде зі вступом у ЄС.