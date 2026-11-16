Президент Молдовы Майя Санду заявила, что её страна не конкурирует ни с одной страной-кандидатом в процессе вступления в Европейский Союз.

Об этом она заявила в рамках Форума по расширению ЕС в Брюсселе, сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Во время форума Санду заявила, что Молдова "очень хочет", чтобы Украина "развивалась и стала частью ЕС".

"Мы не конкурируем ни с одной страной-кандидатом. Мы конкурируем только с самими собой. Мы очень хотим, чтобы Украина развивалась и стала частью ЕС. Было бы замечательно быть окруженной странами-членами ЕС и НАТО. И мы понимаем, как сложно Украине проводить реформы, в то время как Россия атакует ее каждый день и каждую ночь", – подчеркнула она.

В то же время президент Молдовы отметила, что власти ее страны могут повлиять на выполнение собственных обязательств.

"Мы хотим, чтобы Молдова была частью свободного мира. Вот что для нас означает интеграция в ЕС. Интеграция в ЕС означает для нас быть частью проекта мира, которым является ЕС. И это возможность укрепить нашу демократию. И, делая это, мы также сохраняем Молдову как дружественную страну для Украины. Ведь очевидно, что Россия хочет превратить Молдову в враждебную страну для Украины, как Беларусь. И это стало бы проблемой для Украины, с которой у нас есть общая граница протяженностью 1200 километров. И это стало бы проблемой также для стран ЕС в регионе", – добавила Санду.

Недавно европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Молдова может достичь уровня Черногории в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.

Ранее ЕС в своих "дорожных картах" признал, что Молдова обогнала Украину на пути к вступлению.

О том, как Украина увеличила отставание от трех основных претендентов на членство в ЕС и что следует делать, – в статье: "Рейтинг евроинтеграции" и угрозы для Украины. Что показал отчет-2026 и что будет с вступлением в ЕС.