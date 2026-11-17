Посол України у Франції Вадим Омельченко під час зустрічі з неформальною лідеркою ультраправого "Національного об’єднання" і кандидаткою у президенти Марін Ле Пен у понеділок обговорив з нею подальшу підтримку Києва.

Про це повідомили в посольстві України в Парижі, пише "Європейська правда".

Омельченко подякував Ле Пен за підтримку резолюцій на користь України, ухвалених у Європейському парламенті та Національних зборах Франції, а також за підтримку з боку її виборців і французьких громад.

Під час зустрічі вони обговорили подальшу підтримку України, співпрацю за стратегічними напрямами, зокрема, з питань цифровізації, ядерної енергетики, оборонного виробництва та спільних ініціатив у міжнародній політиці.

Також сторони обмінялися думками щодо перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема її майбутнього членства в ЄС і НАТО.

Окрему увагу приділили розвитку відносин між двома країнами, а також перспективам відбудови після завершення війни.

У контексті обговорення дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого та сталого миру, посол запевнив, що президент Володимир Зеленський наполягатиме на участі Європи, зокрема Франції, за столом мирних переговорів.

Омельченко також заявив, що передасть Зеленському інформацію про готовність Ле Пен зустрітися з ним у Парижі або Брюсселі, та підтвердив запрошення кандидатці у президенти відвідати Україну.

Дипломат висловив переконаність, що відкритий діалог і взаєморозуміння є важливими складовими розвитку українсько-французьких відносин.

Як зазначається, Ле Пен під час зустрічі повторила, що в разі її обрання президентом Франції "стан державних фінансів Франції вже не дозволятиме в найближчі місяці надавати Україні фінансову допомогу.

Ще раніше Ле Пен пообіцяла припинити фінансування України у разі свого обрання. Вона також підтвердила, що не планує скасовувати військову допомогу Україні.

Раніше кандидатка у президенти Франції заявляла, що готова приїхати в Україну для дебатів з Зеленським про фінансову допомогу.