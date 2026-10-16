Ле Пен готова приїхати в Україну для дебатів з Зеленським про фінансову допомогу

Кандидатка у президенти Франції від "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яка планує зупинити фінансову підтримку Києва, якщо виграє вибори, готова приїхати до України для обговорення цього питання з президентом Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", Ле Пен сказала в ефірі C News.

Ле Пен заявила, що вона відкрита до дискусії, хоча ще раз повторила, що Франція більше не має змоги надавати Україні фінансову допомогу.

"У мене немає нічого особистого проти пана Зеленського, і, до речі, ми цілком можемо обговорити це питання, коли він забажає", – сказала Ле Пен.

У відповідь на питання, чи готова вона приїхати для цього в Україну, Ле Пен відповіла: "Якщо мене запросять".

"Якщо пан Зеленський бажає, щоб ми обговорили це, я із задоволенням приїду в Україну. Але я хочу йому сказати, що ми більше не маємо фінансових можливостей надавати допомогу, яка на сьогодні, до цього моменту, коштувала нам 6 мільярдів євро на рік. Мені прикро це казати, я хотіла б мати змогу фінансово допомогти Україні", – сказала Ле Пен.

Вона також підтвердила, що не планує скасовувати військову допомогу Україні у разі перемоги на виборах. "Ми, до речі, й надалі надаватимемо військову допомогу, можливо, у вигляді обладнання", – заявила вона.

Зеленський відповів Ле Пен, що партнери допомагають Україні стати сильнішою, а Україна своєю чергою "забезпечить безпеку комусь завдяки своєму досвіду".