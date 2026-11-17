Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в ходе встречи с неформальным лидером ультраправого "Национального объединения" и кандидатом в президенты Марин Ле Пен в понедельник обсудил с ней дальнейшую поддержку Киева.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Париже, пишет "Европейская правда".

Омельченко поблагодарил Ле Пен за поддержку резолюций в пользу Украины, принятых в Европейском парламенте и Национальных собраниях Франции, а также за поддержку со стороны ее избирателей и французских общин.

В ходе встречи они обсудили дальнейшую поддержку Украины, сотрудничество по стратегическим направлениям, в частности, по вопросам цифровизации, ядерной энергетики, оборонного производства и совместных инициатив в международной политике.

Также стороны обменялись мнениями относительно перспектив европейской и евроатлантической интеграции Украины, в частности ее будущего членства в ЕС и НАТО.

Особое внимание было уделено развитию отношений между двумя странами, а также перспективам восстановления после окончания войны.

В контексте обсуждения дипломатических усилий, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира, посол заверил, что президент Владимир Зеленский будет настаивать на участии Европы, в частности Франции, за столом мирных переговоров.

Омельченко также заявил, что передаст Зеленскому информацию о готовности Ле Пен встретиться с ним в Париже или Брюсселе, и подтвердил приглашение кандидатке в президенты посетить Украину.

Дипломат выразил убежденность в том, что открытый диалог и взаимопонимание являются важными составляющими развития украинско-французских отношений.

Как отмечается, Ле Пен во время встречи повторила, что в случае ее избрания президентом Франции "состояние государственных финансов Франции уже не позволит в ближайшие месяцы оказывать Украине финансовую помощь.

Еще ранее Ле Пен пообещала прекратить финансирование Украины в случае своего избрания. Она также подтвердила, что не планирует отменять военную помощь Украине.

Ранее кандидат в президенты Франции заявляла, что готова приехать в Украину для дебатов с Зеленским о финансовой помощи.