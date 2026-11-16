Ле Пен зустрілася з послом України та висловилася щодо підтримки країни у разі обрання президенткою

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" і кандидатка у президенти Марін Ле Пен висловилася щодо підтримки України у разі обрання на посаду глави країни.

Про це вона сказала під час зустрічі з послом України в Франції Вадимом Омельченком у понеділок, 16 листопада, передає Le Figaro, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Ле Пен у понеділок, 16 листопада, провела закриту зустріч із послом України в Парижі. Під час зустрічі вона повторила, що в разі її обрання президентом Франції "стан державних фінансів Франції вже не дозволятиме в найближчі місяці надавати Україні фінансову допомогу".

Водночас французька кандидатка запевнила, що "виконуватиме зобов’язання, які Франція взяла на себе до цього часу, зокрема щодо кредиту в розмірі 90 млрд євро", який Європейський Союз надав Києву.

Окрім цього, як повідомляється, Ле Пен також "попросила посла передати президенту (Володимиру) Зеленському, що вона цілком готова зустрітися з ним у Парижі або Брюсселі".

Ще раніше Ле Пен пообіцяла припинити фінансування України у разі свого обрання. Вона також підтвердила, що не планує скасовувати військову допомогу Україні

Зеленський відповів Ле Пен, що партнери допомагають Україні стати сильнішою, а Україна своєю чергою "забезпечить безпеку комусь завдяки своєму досвіду".

Раніше Ле Пен заявляла, що готова приїхати в Україну для дебатів з Зеленським про фінансову допомогу.