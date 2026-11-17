Во вторник, 17 ноября, по всей Франции запланированы акции протеста, объявленные профсоюзами; ожидается, что в демонстрациях примут участие от 220 000 до 300 000 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу BFMTV сообщили источники в органах безопасности.

Власти ожидают от 220 000 до 300 000 демонстрантов в регионах и от 30 000 до 60 000 в Париже.

Накануне министр внутренних дел Лоран Нуньес направил телеграмму всем префектам, полиции и жандармерии, в которой призывает их "не терять бдительности".

"В этот день вновь существует риск организации нескольких несанкционированных шествий, целью которых являются столкновения с правоохранительными органами и проникновение в центры городов, что будет сопровождаться высоким риском совершения актов вандализма и уровнем насилия, интенсивность которого, вероятно, не снизится", – говорится в письме главы МВД.

Нуньес требует "адекватных, гибких и оперативных мер по поддержанию общественного порядка", чтобы одновременно предотвратить ухудшение ситуации возле школ утром и контролировать марши, независимо от того, были ли они объявлены или нет.

Министр напоминает, что его указания по применению силы остаются неизменными: "никаких принципиальных ограничений в отношении используемых средств, но пропорциональное применение в соответствии с законодательными и нормативными рамками".

"Обращаю ваше внимание на указ о запрете продажи и использования пиротехнических средств и фейерверков. Прошу вас обеспечить проведение многочисленных проверок на предмет выполнения этого указа", – призвал Нуньес.

Протесты во вторник несут "меньший риск" по сравнению с субботними акциями 14 ноября, по словам источника в службах безопасности, который общался с BFMTV. И это, в частности, потому, что речь идет об акциях межпрофсоюзного объединения, которые традиционно лучше контролируются.

Как сообщалось, в субботу, 14 ноября, по всей Франции было задержано 219 человек, а 10 полицейских получили легкие травмы.

Сообщалось, что во Франции запретили продажу пиротехники на фоне протестов школьников и акций против роста стоимости жизни.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.