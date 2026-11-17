На тлі масованих російських атак на Україну у вівторок, 17 листопада, Польща задіяла засоби та системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

У командуванні заявили, що привели в бойову готовність необхідні сили та засоби системи протиповітряної оборони у зв’язку з ударами Росії по цілях у західній частині України.

Як зазначається, ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо в районах, що межують із зонами загрози.

Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у готовності до реагування, йдеться у заяві.

У ніч з 16 на 17 листопада Міністерство оборони Румунії зафіксувало 11 повітряних цілей біля румунсько-українського кордону, у небо підіймали винищувачі F-16 для моніторингу.

Прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив нову російську атаку дронами на три комерційні судна поблизу дельти Дунаю, яка сталася минулої суботи.