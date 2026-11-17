У ніч з 16 на 17 листопада Міністерство оборони Румунії зафіксувало 11 повітряних цілей біля румунсько-українського кордону, у небо підіймали винищувачі F-16 для моніторингу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву оборонного відомства.

В ніч на вівторок система радіолокаційного спостереження румунського Міноборони зафіксувала чотири повітряні цілі приблизно за 4 кілометри на схід від міста Вилкове, що на Одещині, а згодом – сім цілей приблизно за 10 кілометрів на північний схід від міста Ізмаїл, поблизу кордону з Румунією.

Два літаки F-16 ВПС Румунії, що перебували на бойовому чергуванні в складі Повітряної поліції, злетіли з 86-ї авіабази у Фетешті.



Національний військовий командний повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій з метою вжиття заходів щодо оповіщення населення на півночі повіту Тулча. О 23:36 було надіслано повідомлення RO-Alert.



Несанкціонованих вторгнень у повітряний простір Румунії зафіксовано не було. Повітряну тривогу скасували о 00:07.

Нагадаємо, у суботу, 14 листопада, безпілотник влучив у судно під прапором Палау в територіальних водах Румунії, приблизно за 12 кілометрів на північ від міста Сфинту-Георге. Судно прямувало до Суліни, кінцевим пунктом призначення була Україна.

Ще один танкер Evia Petrol V під грецьким прапором збив безпілотник увечері 14 листопада приблизно за 4 морські милі на південний схід від Суліни, після чого на борту спалахнула пожежа. Пізніше ще одне судно, розташоване приблизно за 5 морських миль на південний схід від Сулінської протоки, також було вражене безпілотником, що спричинило пожежу на борту.

Прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив нову російську атаку дронами на три комерційні судна поблизу дельти Дунаю.

А 16 листопада Військово-морські сили Румунії провели дві операції з нейтралізації безпілотних літальних апаратів, які дрейфували у Чорному морі.