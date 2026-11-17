На фоне массированных российских атак на Украину во вторник, 17 ноября, Польша задействовала средства и системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Оперативного командования Вооружённых сил Польши.

В командовании заявили, что привели в боевую готовность необходимые силы и средства системы противовоздушной обороны в связи с ударами России по целям в западной части Украины.

Как отмечается, эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в районах, граничащих с зонами угрозы.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в готовности к реагированию, говорится в заявлении.

В ночь с 16 на 17 ноября Министерство обороны Румынии зафиксировало 11 воздушных целей у румынско-украинской границы, в небо поднимались истребители F-16 для мониторинга.

Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил новую российскую атаку дронами на три коммерческих судна вблизи дельты Дуная, которая произошла в минувшую субботу.