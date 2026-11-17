У Польщі затримали 71-річну жінку, яка повідомила про "замінування" одного з банківських відділень у варшавському районі Прага-Північ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Жінка зателефонувала з повідомленням про закладений вибуховий пристрій: "У відділенні банку є бомба, і вона вибухне за дві хвилини", – нібито сказала вона.

Польські служби отримали інформацію про вибуховий пристрій, який нібито знаходився у відділенні банку в районі. Після отримання повідомлення була проведена евакуація, а будівлю банківського відділення оточили.

На місце події прибули піротехніки та кінолог із собакою, навченим виявляти вибухові речовини. Однак перевірка не виявила жодних небезпечних предметів.

Правоохоронці встановили, що за день до тривоги до відділення завітала 71-річна мешканка Праги-Північ, яка була "дуже незадоволена обслуговуванням у банку". Саме це, як вважається, стало причиною хибної бомбової тривоги.

Поліцейські прибули до квартири жінки, однак вона відмовилася відчинити двері. Потрапити всередину правоохоронцям вдалось лише за допомогою пожежників.

Як з’ясувалося, 71-річна жінка перебувала в розшуку судом та прокуратурою з метою встановлення її місцезнаходження. Її затримали, а потім доставили до прокуратури, де їй висунули звинувачення у спричиненні фальшивої тривоги про загрозу.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Прокурор застосував до жінки поліцейський нагляд.

Нещодавно стало відомо, що з Польщі депортували двох українців, які погрожували перехожим у Вроцлаві бомбою та націлювали на них муляж вогнепальної зброї.

А в Італії понад 3 700 шкіл отримали фейкові попередження про загрозу вибухів.