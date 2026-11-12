Італію захлиснула нова хвиля фейкових "мінувань": погрози отримали тисячі шкіл

У четвер понад 3 700 шкіл в Італії отримали фейкові попередження про загрозу вибухів, проте переважна більшість із них вирішила продовжити роботу, дотримуючись нових рекомендацій уряду щодо реагування на подібні загрози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд прем'єр-міністра Джорджі Мелоні після попередньої хвилі мінувань шкіл напередодні заявив, що громадські будівлі слід евакуювати лише за наявності конкретних доказів небезпеки.

У четвер 3 778 шкіл отримали погрози, але евакуйовано було лише 77, причому деякі з них – лише на короткий час, повідомили в канцелярії прем’єрки Італії.

Попередження, що надійшли у четвер, знову були підписані "Михаїлом Андроповим" і містили чергову погрозу на адресу прем’єр-міністерки.

У середу паніка була масштабнішою: тоді це торкнулося 6 300 шкіл, і серед батьків поширилася паніка.

Це були останні випадки із серії фейкових тривог і кібератак, з якими останнім часом стикнулись європейські країни.

Мелоні запросила лідерів опозиції до свого кабінету для обговорення заходів реагування на подібні інциденти та оголосила про плани розробки протоколу, спрямованого на обмеження їхніх наслідків.

За підсумками двогодинної зустрічі лідери опозиції з центристських і лівих партій заявили, що саме уряд має виступити з пропозиціями щодо протидії подібним загрозам, але розкритикували Мелоні за те, що, на їхню думку, інвестиції в кібербезпеку є недостатніми.

Опозиційні партії звинуватили Мелоні в тому, що вона приділяє пріоритетну увагу витратам на традиційне військове обладнання, нехтуючи, за їхніми словами, більш нагальними кіберзагрозами.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у середу, 11 листопада, вирішила зібрати екстрене засідання уряду після того, як сотні шкіл по всій країні евакуювали після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.

Також варто зазначити, що глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив у середу, що він та члени його родини отримали нові погрози після кібератак.

Перед тим Таяні повідомляв, що його персональні дані опинилися серед інформації про кількох італійських посадовців, оприлюдненої кіберзлочинцями в даркнеті.