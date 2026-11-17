В Польше задержали 71-летнюю женщину, которая сообщила о "заминировании" одного из банковских отделений в варшавском районе Прага-Север.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Женщина позвонила и сообщила о заложенном взрывном устройстве: "В отделении банка есть бомба, и она взорвется через две минуты", – якобы сказала она.

Польские службы получили информацию о взрывном устройстве, которое якобы находилось в отделении банка в этом районе. После получения сообщения была проведена эвакуация, а здание банковского отделения оцепили.

На место происшествия прибыли пиротехники и кинолог с собакой, обученной обнаруживать взрывчатые вещества. Однако проверка не выявила никаких опасных предметов.

Правоохранители установили, что за день до тревоги в отделение зашла 71-летняя жительница Праги-Север, которая была "очень недовольна обслуживанием в банке". Именно это, как считается, стало причиной ложной бомбовой тревоги.

Полицейские прибыли к квартире женщины, однако она отказалась открыть дверь. Попасть внутрь правоохранителям удалось только с помощью пожарных.

Как выяснилось, 71-летняя женщина находилась в розыске судом и прокуратурой с целью установления её местонахождения. Её задержали, а затем доставили в прокуратуру, где ей предъявили обвинение в создании ложной тревоги об угрозе.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Прокурор применил к женщине полицейский надзор.

Недавно стало известно, что из Польши депортировали двух украинцев, которые угрожали прохожим во Вроцлаве бомбой и направляли на них муляж огнестрельного оружия.

А в Италии более 3 700 школ получили ложные предупреждения об угрозе взрывов.