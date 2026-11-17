У вівторок, 17 листопада, на пресконференції прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс оголосив склад нового уряду, який він пропонує.

Про це повідомляє LSM, інформує "Європейська правда".

Партія-переможниця парламентських виборів "Об’єднаний список" та "Національний альянс" домовилися спільно сформувати наступний уряд.

Обидві політичні сили мають у Сеймі загалом 51 голос, і вони вже розподілили сфери відповідальності. "Націоанальному альянсу" планується передати керівництво трьома міністерствами – внутрішніх справ, культури та добробуту. Решту потенційних міністрів обрав "Об’єднаний список".

Раніше Кулбергс зазначав, що хотів би бачити на міністерських посадах не лише політиків, а й фахівців із відповідних галузей, здатних здійснити зміни.

Відповідаючи на запитання про те, що завадило трохи почекати й дати громадськості можливість ознайомитися з кандидатурами на міністерські посади, Кулбергс визнав, що прискорити процес затвердження уряду змусила майбутня зайнятість.

У четвер, 19 листопада, він вирушить до Берліна на переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а наступного тижня в робочому графіку президента Латвії Едгарса Рінкевичса заплановано закордонний візит.

До того ж Кулбергс знову вирушить до Брюсселя на переговори щодо багаторічного бюджету Європейського Союзу на наступні роки. Тому затвердження уряду довелося б відкласти ще на довший термін.

"Це святковий подарунок суспільству – те, що нам вдалося швидко сформувати якісний уряд. Усі демократичні процедури дотримано. Керівництво партій та парламентські фракції ознайомлені", – сказав Кулбергс.

Варто зазначити, що в новому уряді залишиться на посаді міністра оборони безпартійний Райвіс Мелніс, а главою Міністерства закордонних справ пропонують призначити кадрового дипломата Гірта Яунземса.

Очікується, що латвійський Сейм може проголосувати за призначення нового уряду у другій половині дня 17 листопада.

У понеділок Кулбергс повідомив про угоду щодо формування нового уряду.

Як відомо, на виборах до 15-го Сейму Латвії переконливу перемогу здобув "Об’єднаний список", який отримав 35,3% голосів.

Читайте про це більше у статті "Європейської правди": Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс.