Во вторник, 17 ноября, на пресс-конференции премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил состав нового правительства, который он предлагает.

Об этом сообщает LSM, передает "Европейская правда".

Партия-победительница парламентских выборов "Объединенный список" и "Национальный альянс" договорились совместно сформировать следующее правительство.

Обе политические силы имеют в Сейме в общей сложности 51 голос, и они уже распределили сферы ответственности. "Национальному альянсу" планируется передать руководство тремя министерствами – внутренних дел, культуры и социального обеспечения.

Остальных потенциальных министров выбрал "Объединенный список".

Ранее Кулбергс отмечал, что хотел бы видеть на министерских постах не только политиков, но и специалистов из соответствующих отраслей, способных осуществить изменения.

Отвечая на вопрос о том, что помешало немного подождать и дать общественности возможность ознакомиться с кандидатурами на министерские посты, Кулбергс признал, что ускорить процесс утверждения правительства заставила предстоящая загруженность.

В четверг, 19 ноября, он отправится в Берлин на переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а на следующей неделе в рабочем графике президента Латвии Эдгарса Ринкевичса запланирован зарубежный визит.

К тому же Кулбергс вновь отправится в Брюссель на переговоры по многолетнему бюджету Европейского Союза на предстоящие годы. Поэтому утверждение правительства пришлось бы отложить еще на более длительный срок.

"Это праздничный подарок обществу – то, что нам удалось быстро сформировать качественное правительство. Все демократические процедуры соблюдены. Руководство партий и парламентские фракции ознакомлены", – сказал Кулбергс.

Стоит отметить, что в новом правительстве останется на посту министра обороны беспартийный Райвис Мелнис, а главой Министерства иностранных дел предлагают назначить кадрового дипломата Гирта Яунземса.

Ожидается, что латвийский Сейм может проголосовать за назначение нового правительства во второй половине дня 17 ноября.

В понедельник Кулбергс сообщил о договоренности о формировании нового правительства.

Как известно, на выборах в 15-й Сейм Латвии убедительную победу одержал "Объединенный список", набравший 35,3% голосов.

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