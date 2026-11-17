Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан після ранкової атаки РФ на Закарпаття заявила, що висловлює солідарність з угорською громадою та з усім українським народом, який вже майже п’ять років щодня змушений стикатися з жахами війни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у вівторок в соцмережі Х.

За словами Аніти Орбан, близько 10-ї години ранку за угорським часом російські дрони "Герань-2" здійснили три хвилі атак на Закарпаття, зосередившись переважно на районах навколо Мукачева та Ужгорода.

"Українські сили протиповітряної оборони ефективно відреагували та збили кілька з атакуючих дронів. На жаль, також надійшли повідомлення про численні ураження дронами, і наразі триває оцінка масштабів збитків. Це не перший повітряний напад на Закарпаття, і, на жаль, навряд чи він буде останнім", – констатувала глава МЗС Угорщини.

У той час, як Росія посилює свої атаки проти цивільного населення України, можна очікувати й подальших атак такого роду на Закарпаття, яке досі було відносно захищеним завдяки своєму географічному розташуванню, наголосила Аніта Орбан.

Міністерка очікує, що цивільне населення України, ймовірно, зіткнеться з найважчою зимою за весь час війни, оскільки Росія посилить свої атаки на об’єкти енергогенерації.

"Я висловлюю свою солідарність з угорською громадою на Закарпатті та з усім українським народом, який вже майже п’ять років щодня змушений стикатися з жахами війни і докладає надзвичайних зусиль, щоб просто вижити", – написала Аніта Орбан.

Нагадаємо, у травні цього року, після зміни влади, Угорщина вперше викликала російського посла через атаку РФ на Закарпаття.

Під час травневої зустрічі з російським послом Аніта Орбан заявила про неприйнятність обстрілів місць проживання угорців.