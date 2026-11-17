Глава МИД Венгрии Анита Орбан после утренней атаки РФ на Закарпатье заявила, что выражает солидарность с венгерской общиной и со всем украинским народом, который уже почти пять лет ежедневно вынужден сталкиваться с ужасами войны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала во вторник в социальной сети Х.

По словам Аниты Орбан, около 10 часов утра по венгерскому времени российские дроны "Герань-2" совершили три волны атак на Закарпатье, сосредоточившись преимущественно на районах вокруг Мукачево и Ужгорода.

"Украинские силы противовоздушной обороны эффективно отреагировали и сбили несколько атакующих дронов. К сожалению, также поступили сообщения о многочисленных повреждениях от дронов, и в настоящее время продолжается оценка масштабов ущерба. Это не первое воздушное нападение на Закарпатье, и, к сожалению, вряд ли оно будет последним", – констатировала глава МИД Венгрии.

В то время как Россия усиливает свои атаки против гражданского населения Украины, можно ожидать и дальнейших атак такого рода на Закарпатье, которое до сих пор было относительно защищено благодаря своему географическому положению, подчеркнула Анита Орбан.

Министр ожидает, что гражданское население Украины, вероятно, столкнется с самой тяжелой зимой за все время войны, поскольку Россия усилит свои атаки на объекты энергогенерации.

"Я выражаю свою солидарность с венгерской общиной в Закарпатье и со всем украинским народом, который уже почти пять лет ежедневно вынужден сталкиваться с ужасами войны и прилагает чрезвычайные усилия, чтобы просто выжить", – написала Анита Орбан.

Напомним, в мае этого года, после смены власти, Венгрия впервые вызвала российского посла из-за атаки РФ на Закарпатье.

Во время майской встречи с российским послом Анита Орбан заявила о неприемлемости обстрелов мест проживания венгров.