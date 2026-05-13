Угорщина вперше викликала російського посла через атаку РФ на Закарпаття

Російський посол у четвер вранці повинен прибути "на килим" до МЗС Угорщини через повітряну атаку РФ на Закарпаття.

Про це, як повідомляє HVG, заявив угорський прем’єр Петер Мадяр, пише "Європейська правда".

Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювалась російська масована атака на Україну, у тому числі на Закарпатську область, що відбулась 13 травня.

"Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття", – заявив Петер Мадяр.

Він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала російського посла на зустріч у четвер об 11:30 у зв’язку з атакою дронів на Закарпаття.

Варто зазначити, попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття, що було приводом для критики на його адресу з боку незалежних угорських медіа.

Аніта Орбан раніше заявила про "глибоке засудження" російської атаки та повідомила, що ситуацію обговорять на засіданні угорського уряду. Вона також розповіла, що уряду Угорщини відомо про п’ять ударів дронами.

Зокрема, за її словами, у Сваляві дрони завдали удару по трансформатору і залізничній станції, а в Ужгороді було пошкоджено промисловий об’єкт.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернув увагу, що нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан швидко відреагувала на російські удари по Україні 13 травня та подякував їй за це.