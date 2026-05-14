Угорщина заявила послу РФ про неприйнятність обстрілів місць проживання угорців

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан у четвер провела приблизно півгодинну розмову з послом РФ Євгенієм Станіславовим, висловивши йому протест проти обстрілу Росією Закарпаття.

Про це Орбан сказала у відео, опублікованому на її Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ Будапешт викликав російського посла у зв’язку з російським обстрілом 13 травня Закарпаття, де компактно проживає угорська меншина.

"У зв’язку з вчорашнім обстрілом Закарпаття я викликала посла Росії в Будапешті до Міністерства закордонних справ. Наша зустріч щойно завершилася. Я ще раз наголосила, що уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад і вимагає негайного припинення агресії проти цивільного населення. Я сказала послу Росії, що для Угорщини абсолютно неприйнятно, що зараз атакують і Закарпаття, де проживають угорці", – заявила Аніта Орбан.

За її словами, вона наголосила послу, що Росія має зробити все для негайного припинення вогню та якнайшвидшого тривалого завершення війни.

13 травня Росія здійснила масований повітряний обстріл України, під час якого дрони завдали ушкоджень і об’єктам на Закарпатті.

Нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила про "глибоке засудження" російської атаки.

Вона також викликала на розмову російського посла.

Попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття, що було приводом для критики на його адресу з боку незалежних угорських медіа.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернув увагу, що Аніта Орбан швидко відреагувала на російські удари по Україні 13 травня, та подякував їй за це.