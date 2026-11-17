Угорщина призупинить залізничне сполучення з Україною у вівторок та у середу через російські атаки на Закарпаття.

Про це у соцмережах повідомив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр, пише "Європейська правда".

Мадяр заявив, що під час атак РФ на Україну російський дрон впав за 300 метрів від вокзалу Мукачева.

За його словами, під час цього інциденту угорський екіпаж поїзда, що прибув з Угорщини, був евакуйований. У зв’язку з цим уряд ухвалив рішення призупинити залізничне сполучення з Україною 17-18 листопада.

Як додала згодом "Укрзалізниця", угорський залізничний перевізник MÁV тимчасово обмежив рух двох пар поїздів свого формування, що курсують європейською колією за маршрутом Будапешт – Мукачево. Тимчасово вони прямуватимуть до станції Чоп.

"Для забезпечення сполучення Укрзалізниця організує пересадку на приміські поїзди широкої колії, щоб пасажири могли дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку", – повідомили в УЗ.



Нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ формування АТ "Укрзалізниця" й надалі курсуватиме звичним маршрутом.

Тим часом глава МЗС Угорщини Аніта Орбан після ранкової атаки РФ на Закарпаття заявила, що висловлює солідарність з угорською громадою та з усім українським народом, який вже майже п’ять років щодня змушений стикатися з жахами війни.

Нагадаємо, у травні цього року, після зміни влади, Угорщина вперше викликала російського посла через атаку РФ на Закарпаття.

Під час травневої зустрічі з російським послом Аніта Орбан заявила про неприйнятність обстрілів місць проживання угорців.