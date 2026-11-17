Венгрия приостановит железнодорожное сообщение с Украиной во вторник и в среду из-за российских атак на Закарпатье.

Об этом в соцсетях сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, пишет "Европейская правда".

Мадьяр заявил, что во время атак РФ на Украину российский дрон упал в 300 метрах от вокзала Мукачево.

По его словам, во время этого инцидента венгерский экипаж поезда, прибывшего из Венгрии, был эвакуирован. В связи с этим правительство приняло решение приостановить железнодорожное сообщение с Украиной 17–18 ноября.

Между тем глава МИД Венгрии Анита Орбан после утренней атаки РФ на Закарпатье заявила, что выражает солидарность с венгерской общиной и со всем украинским народом, который уже почти пять лет ежедневно вынужден сталкиваться с ужасами войны.

Как позже сообщила "Укрзализныця", венгерский железнодорожный перевозчик MÁV временно ограничил движение двух пар поездов собственного формирования, курсирующих по европейской колее по маршруту Будапешт – Мукачево. Временно они будут следовать до станции Чоп. "Для обеспечения сообщения "Укрзализныця" организует пересадку на пригородные поезда широкой колеи, чтобы пассажиры могли добраться из Чопа в Мукачево и в обратном направлении", – сообщили в УЗ.



Ночной поезд по маршруту Будапешт – Мукачево – Киев, сформированный АО "Укрзализныця", и в дальнейшем будет курсировать по привычному маршруту.

Напомним, в мае этого года, после смены власти, Венгрия впервые вызвала российского посла из-за атаки РФ на Закарпатье.

Во время майской встречи с российским послом Анита Орбан заявила о неприемлемости обстрелов мест проживания венгров.