Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що три партії, які входять до керівної коаліції, досягли домовленості про продовження спільної роботи та запобігання розпаду уряду.

Заяву Єттена наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок Єттен оголосив, що переговори між трьома партіями – його партією D66, консервативною Народною партією та лівоцентристськими християнськими демократами – "відновили" коаліцію, яка продовжить роботу в колишньому складі.

"Ми випробували терпіння всіх Нідерландів. Нам потрібно продовжувати все те хороше, що ми розпочали", – сказав він журналістам у Гаазі.

Після чотирьох днів переговорів партії домовилися встановити нові основні правила спільної роботи та структурувати фундаментальні угоди з Палатою представників, а не покладатися на ситуативну підтримку кожного нового закону.

Водночас Bloomberg зазначає, що відмова від просування законодавства в рамках узгодженої структури підвищує ризик того, що Нідерланди можуть зануритися в кризу при кожній спробі ухвалити важливий законопроєкт, а також веде до перспективи нових виборів, оскільки партіям буде складно зібрати більшість у парламенті.

"Нідерландам не вигідна подальша політична нестабільність або невизначеність – ані в рамках динаміки роботи уряду та коаліції, ані в нашій співпраці з Палатою представників", – написав Єттен у листі до парламенту.

Єттен заявив, що коаліція чіткіше визначатиме, з ким вона співпрацюватиме.

Крім того, коаліційні партії призначили Сібранда ван Хаерсма Бума, віцепрезидента Державної ради – вищого консультативного органу з законодавчих питань, – щоб він допоміг їм розробити більш стійку структуру. Протягом місяця він подасть звіт про те, як це зробити.

Минулого тижня коаліція опинилася в кризі під час гострої дискусії щодо податків на багатство. Суперечка розгорнулася між центристською партією Єттена D66 і партією "Християнсько-демократичний заклик" (CDA), з одного боку, та їхнім правим партнером по коаліції – Народною партією за свободу і демократію (VVD), з іншого. Остання виступила проти домовленості, яку дві інші партії уклали з лівою опозицією.

У п'ятницю, після першого дня кризових переговорів, Єттен висловив сподівання, що коаліція зможе зберегтися. За його словами, на партії чекали ще кілька днів грунтовних дискусій щодо поліпшення співпраці.