Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что три партии, входящие в правящую коалицию, достигли договоренности о продолжении совместной работы и предотвращении распада правительства.

Заявление Йеттена приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Во вторник Йеттен объявил, что переговоры между тремя партиями – его партией D66, консервативной Народной партией и левоцентристскими христианскими демократами – "восстановили" коалицию, которая продолжит работу в прежнем составе.

"Мы испытали терпение всех Нидерландов. Нам нужно продолжать всё то хорошее, что мы начали", – сказал он журналистам в Гааге.

После четырёх дней переговоров партии договорились установить новые основные правила совместной работы и структурировать фундаментальные соглашения с Палатой представителей, а не полагаться на ситуативную поддержку каждого нового закона.

В то же время Bloomberg отмечает, что отказ от продвижения законодательства в рамках согласованной структуры повышает риск того, что Нидерланды могут погрузиться в кризис при каждой попытке принять важный законопроект, а также ведет к перспективе новых выборов, поскольку партиям будет сложно собрать большинство в парламенте.

"Нидерландам невыгодна дальнейшая политическая нестабильность или неопределенность – ни в рамках динамики работы правительства и коалиции, ни в нашем сотрудничестве с Палатой представителей", – написал Йеттен в письме к парламенту.

Йеттен заявил, что коалиция будет четче определять, с кем она будет сотрудничать.

Кроме того, коалиционные партии назначили Сибранда ван Хаерсма Бума, вице-президента Государственного совета – высшего консультативного органа по законодательным вопросам, – чтобы он помог им разработать более устойчивую структуру. В течение месяца он представит отчет о том, как это сделать.

На прошлой неделе коалиция оказалась в кризисе во время острой дискуссии по поводу налогов на богатство. Спор развернулся между центристской партией Йеттена D66 и партией "Христианско-демократический призыв" (CDA), с одной стороны, и их правым партнером по коалиции – Народной партией за свободу и демократию (VVD), с другой. Последняя выступила против соглашения, которое две другие партии заключили с левой оппозицией.

В пятницу, после первого дня кризисных переговоров, Йеттен выразил надежду, что коалиция сможет сохраниться. По его словам, партии предстояло ещё несколько дней основательных дискуссий по вопросам улучшения сотрудничества.