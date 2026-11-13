ЗМІ: Нідерландам, попередньо, вдалося уникнути урядової кризи через питання податків

Нідерландам, попередньо, вдалося запобігти розпаду своєї коаліції на тлі суперечки щодо податкової реформи.

Про це стало відомо NOS від кількох ознайомлених співрозмовників, передає "Європейська правда".

За даними співрозмовників, склад уряду Нідерландів поки що залишиться незмінним, однак криза всередині коаліції ще не завершилася.

Коаліції ще належить обговорити, у якому форматі три партії продовжуватимуть співпрацю та чи існує між ними достатня довіра, оскільки, як зазначається, вони не дійшли згоди щодо цього наразі.

Подальші переговори відбудуться впродовж вихідних.

Нагадаємо, коаліція прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена, до якої входять його центристська партія D66, консервативна Християнсько-демократична партія (CDA) та більш орієнтована на ринкову економіку Народна партія за свободу і демократію (VVD), прийшла до влади трохи менше ніж дев’ять місяців тому.

Втім, не маючи більшості в жодній із палат парламенту, їй доводиться вести переговори з опозиційними партіями для ухвалення законів.

Після того як багатомісячні переговори з опозицією щодо податкової реформи не привели до прориву, D66 і CDA погодилися на компроміс із лівими, який передбачає підвищення податків для осіб із високими доходами.

Партія VVD, яка натомість хоче заручитися підтримкою ультраправих партій, засудила цей крок, звинувативши своїх коаліційних партнерів у порушенні коаліційної угоди.

Цей конфлікт поставив коаліцію Єттена в хитке становище. Голосування щодо податкової реформи та суперечливого податку на багатство заплановано на вечір четверга, хоча поки що незрозуміло, чи зможуть ці плани заручитися підтримкою більшості.

Єттен скасував свою поїздку на саміт Європейської політичної спільноти в Дубліні, щоб спробувати врегулювати кризу.

У четвер, 12 листопада, він заявив, що налаштований на "серйозний новий старт".