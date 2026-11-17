Онлайн-платформа Temu може отримати значний штраф від Європейської комісії за нездатність припинити продаж незаконних товарів.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії у вівторок, 17 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія попередньо встановила, що компанія Temu порушила передбачене Законом про цифрові послуги (DSA) зобов’язання запровадити розумні, пропорційні та ефективні заходи для зменшення ризику розміщення на її платформі незаконних товарів.

Як зазначили в ЄК, перевірки відповідності товарів вимогам, процедури модерації контенту та система санкцій цієї китайської компанії є неефективними.

Тепер Temu має можливість реалізувати своє право на захист. Компанія може ознайомитися з документами у справі Комісії та надати письмову відповідь на попередні висновки. Паралельно з цим будуть проведені консультації з Європейською радою з цифрових послуг.

Якщо висновки в кінцевому підсумку підтвердяться, Єврокомісія може ухвалити рішення про накладення пропорційного штрафу, розмір якого може сягати 6% від загального світового річного обороту постачальника послуг, а також зобов’язати постачальника вжити заходів для усунення порушення.

"Інтернет-покупки не повинні означати ризик придбання незаконних та небезпечних товарів. Відповідно до Закону про цифрові послуги, платформи несуть відповідальність за захист користувачів від ризиків, пов’язаних із незаконним контентом та товарами. Попередні висновки щодо компанії Temu є ще одним кроком на шляху до підвищення безпеки в інтернеті", – заявила віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Вірккунен.

Нагадаємо, 28 травня Європейська комісія наклала на онлайн-платформу Temu штраф у розмірі 200 млн євро відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

Також варто зазначити, що у червні Європейська комісія оголосила про запровадження митного збору в розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, аби обмежити потік дешевих товарів із Китаю та підтримати європейських ритейлерів.