Єврокомісія оштрафувала Temu на 200 млн євро за порушення Закону про цифрові послуги

28 травня Європейська комісія наклала на онлайн-платформу Temu штраф у розмірі 200 млн євро відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

Про це повідомили журналістам у Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Як стверджує Єврокомісія, компанія Temu не забезпечила належного виявлення, аналізу та оцінки системних ризиків, пов’язаних із пропозицією незаконних товарів на її платформі, а також шкоди, яку це завдає споживачам у Європейському Союзі.

Докази, якими володіє Єврокомісія, свідчать про те, що споживачі в ЄС з великою ймовірністю можуть натрапити на незаконні товари на Temu.

"Оцінка ризиків – це не формальна процедура, а основа Закону про цифрові послуги. Оцінка ризиків Temu недооцінює конкретні ризики, не є конкретною, не ґрунтується на надійних доказах і не є вичерпною. Вона залишає регуляторні органи, користувачів та громадськість у невідомості щодо справжнього масштабу потенційної шкоди, яку можуть завдати незаконні товари, що продаються на Temu. Настав час Temu дотримуватися закону", – заявила Генна Вірккунен, віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

Відповідно до DSA, дуже великі онлайн-платформи зобов’язані ретельно оцінювати системні ризики, пов’язані з їхніми сервісами, та вживати відповідних заходів щодо їхнього зменшення.

Штраф, накладений 28 травня, було розраховано з урахуванням характеру порушення, його тяжкості з точки зору постраждалих користувачів ЄС та тривалості. Непроведення належної оцінки ризиків – одного з наріжних каменів архітектури DSA – є особливо серйозним порушенням цього закону.

Temu має до 28 серпня 2026 року подати до Єврокомісії план дій, як того вимагає стаття 75 DSA. У плані мають бути викладені заходи щодо усунення порушення зобов’язань з оцінки ризиків. Європейська рада з цифрових послуг матиме один місяць з моменту отримання документа для надання своєї думки. Потім Єврокомісія матиме ще один місяць для ухвалення остаточного рішення та встановлення розумного строку для його виконання.

Невиконання рішення про недотримання зобов’язань може призвести до накладення періодичних штрафних санкцій.

Європарламент торік ухвалив резолюцію із закликами до посилення контролю за онлайн-магазинами, переважно з Азії, які пропонують одяг та інші товари за наднизькою ціною.

11 лютого Рада ЄС офіційно затвердила нові правила митного оподаткування товарів, що містяться в невеликих посилках, які надходять до Євросоюзу, переважно через електронну комерцію.