Онлайн-платформа Temu может получить значительный штраф от Европейской комиссии за неспособность прекратить продажу незаконных товаров.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном во вторник, 17 ноября, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия предварительно установила, что компания Temu нарушила предусмотренное Законом о цифровых услугах (DSA) обязательство ввести разумные, соразмерные и эффективные меры для снижения риска размещения на ее платформе незаконных товаров.

Как отметили в ЕК, проверки соответствия товаров требованиям, процедуры модерации контента и система санкций этой китайской компании являются неэффективными.

Теперь у Temu есть возможность реализовать свое право на защиту. Компания может ознакомиться с документами по делу Комиссии и предоставить письменный ответ на предварительные выводы. Параллельно с этим будут проведены консультации с Европейским советом по цифровым услугам.

Если выводы в конечном итоге подтвердятся, Еврокомиссия может принять решение о наложении соразмерного штрафа, размер которого может достигать 6% от общего мирового годового оборота поставщика услуг, а также обязать поставщика принять меры для устранения нарушения.

"Покупки в интернете не должны означать риск приобретения незаконных и опасных товаров. В соответствии с Законом о цифровых услугах платформы несут ответственность за защиту пользователей от рисков, связанных с незаконным контентом и товарами. Предварительные выводы в отношении компании Temu являются еще одним шагом на пути к повышению безопасности в интернете", – заявила вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен.

Напомним, 28 мая Европейская комиссия наложила на онлайн-платформу Temu штраф в размере 200 млн евро в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Также стоит отметить, что в июне Европейская комиссия объявила о введении таможенного сбора в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, чтобы ограничить поток дешевых товаров из Китая и поддержать европейских ритейлеров.