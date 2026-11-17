У вівторок Спеціальний трибунал з воєнних злочинів у Косові в Гаазі визнав колишнього президента Косова Хашима Тачі винним і засудив його до одного року та п’яти місяців позбавлення волі за кількома пунктами звинувачення у справі, пов’язаній з перешкодженням правосуддю.

Про це повідомляє KosovaPress, пише "Європейська правда".

У вересні Тачі засудили до 25 років ув’язнення за злочини, скоєні ним як верховним командувачем Армії визволення Косова (АВК), що складалася з етнічних албанців, під час насильницького відокремлення території від Сербії у 1990-х роках.

Вирок у вівторок був винесений в окремій, але пов'язаній справі, де прокурори звинуватили експрезидента у спробі вплинути на судовий процес щодо воєнних злочинів.

Згідно з обвинувальним актом, у 2023 році Тачі підозрювався у передачі конфіденційної інформації про свідків звинувачення деяким особам, які відвідували його в слідчому ізоляторі в Гаазі.

Сторона обвинувачення стверджувала, що ці дії мали на меті вплинути на показання свідків у судовому процесі проти колишніх лідерів Армії визволення Косова.

Тачі було висунуто 11 звинувачень, включаючи неповагу до суду, перешкоджання посадовцям виконувати свої обов'язки та порушення таємниці судового розгляду.

Головуючий суддя Крістофер Госнелл визнав його винним за 9 з 11 пунктів звинувачення, заявивши, що він змовився з метою впливу на ключових свідків обвинувачення та розголосив конфіденційну інформацію.

Суд засудив експрезидента Косова до 17 місяців позбавлення волі – на додачу до попереднього вироку ув’язнення.

У цьому судовому процесі, поряд із Тачі, фігурували колишній директор Розвідувального агентства Косова (AKI) Башкім Смакай, якого засудили до 12 місяців позбавлення волі; колишній мер міста Малішева Існі Кілай, якого було виправдано; Фаділ Фазліу, якого засудили до 12 місяців ув'язнення; та колишній міністр юстиції Хайредін Кучі, якого засудили до одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, 16 вересня, Трибунал з воєнних злочинів у Косові в Гаазі визнав колишнього президента Косова Хашима Тачі винним у воєнних злочинах, зокрема у вбивстві, катуваннях та незаконному утриманні під вартою.

Суд над експрезидентом Косова розпочався у 2023 році. Тачі, а також трьом його найближчим соратникам пред’явили звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Після оголошення вироку у столиці Косова Приштині натовп демонстрантів зібрався перед будівлею місії ЄС та спробував штурмувати споруду.

Більше на цю тему читайте в статті "Європейської правди": 25 років для експрезидента. Чому вирок косовському лідеру в Гаазі може підірвати Балкани.