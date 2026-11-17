Во вторник Специальный трибунал по военным преступлениям в Косово в Гааге признал бывшего президента Косово Хашима Тачи виновным и приговорил его к одному году и пяти месяцам лишения свободы по нескольким пунктам обвинения по делу, связанному с препятствованием правосудию.

Об этом сообщает KosovaPress, пишет "Европейская правда".

В сентябре Тачи был приговорен к 25 годам лишения свободы за преступления, совершенные им в качестве верховного командующего Армией освобождения Косово (АОК), состоявшей из этнических албанцев, во время насильственного отделения территории от Сербии в 1990-х годах.

Приговор во вторник был вынесен по отдельному, но связанному с этим делу, в котором прокуроры обвинили экс-президента в попытке повлиять на судебный процесс по военным преступлениям.

Согласно обвинительному акту, в 2023 году Тачи подозревался в передаче конфиденциальной информации о свидетелях обвинения некоторым лицам, которые навещали его в следственном изоляторе в Гааге.

Сторона обвинения утверждала, что эти действия имели целью повлиять на показания свидетелей в судебном процессе против бывших лидеров Армии освобождения Косово.

Тачи было предъявлено 11 обвинений, включая неуважение к суду, препятствование должностным лицам в исполнении их обязанностей и нарушение тайны судебного разбирательства.

Председательствующий судья Кристофер Госнелл признал его виновным по 9 из 11 пунктов обвинения, заявив, что он вступил в сговор с целью оказания влияния на ключевых свидетелей обвинения и разгласил конфиденциальную информацию.

Суд приговорил экс-президента Косово к 17 месяцам лишения свободы – в дополнение к предыдущему приговору к тюремному заключению.

В этом судебном процессе, наряду с Тачи, фигурировали бывший директор Разведывательного агентства Косово (AKI) Башким Смакай, которого приговорили к 12 месяцам лишения свободы; бывший мэр города Малишева Исни Килай, которого оправдали; Фадил Фазлиу, приговоренный к 12 месяцам лишения свободы; и бывший министр юстиции Хайредин Кучи, приговоренный к одному месяцу лишения свободы.

Напомним, 16 сентября Трибунал по военным преступлениям в Косово в Гааге признал бывшего президента Косово Хашима Тачи виновным в военных преступлениях, в частности в убийстве, пытках и незаконном содержании под стражей.

Суд над экс-президентом Косово начался в 2023 году. Тачи, а также трем его ближайшим соратникам предъявили обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности.

После оглашения приговора в столице Косово Приштине толпа демонстрантов собралась перед зданием миссии ЕС и попыталась штурмовать здание.

Подробнее на эту тему читайте в статье "Европейской правды": 25 лет для экс-президента. Почему приговор косовскому лидеру в Гааге может подорвать стабильность на Балканах.