У Косові протестувальники штурмували будівлю місії ЄС після вироку експрезиденту

У столиці Косова Приштині натовп демонстрантів зібрався перед будівлею місії ЄС та спробував штурмувати споруду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Будівлю місії ЄС – EULEX – захищав чисельний загін спецпідрозділу з боротьби з масовими заворушеннями.

Кілька демонстрантів намагалися перелізти через огорожу з колючим дротом навколо будинку, щоб потрапити у двір, але їх відтіснили.

Як повідомляють з місця події, серед натовпу була переважно молодь у чорних футболках. Мітингувальники тримали албанські та чорні прапори зі слоганом "Свобода має ім’я".

Нагадаємо, у середу, 16 вересня, Трибунал з воєнних злочинів у Косові в Гаазі визнав колишнього президента Косова Хашима Тачі винним у воєнних злочинах, зокрема у вбивстві, катуваннях та незаконному утриманні під вартою.

58-річного Тачі засудили до 25 років ув’язнення за злочини, скоєні ним як верховним командувачем Армії визволення Косова (АВК), що складалася з етнічних албанців, під час насильницького відокремлення території від Сербії у 1990-х роках.

Суд над експрезидентом Косова розпочався у 2023 році. Тачі, а також трьом його найближчим соратникам пред’явили звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.