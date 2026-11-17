Начальник Генерального штабу Литовських збройних сил генерал Раймундас Вайкшнорас заявив, що литовці "зітхнули з полегшенням" після завершення розгортання американських військ в країні.

Про це генерал розповів в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок було офіційно завершено розгортання двох американських ротаційних батальйонів у Литві.

"Гадаю, весь литовський народ зітхнув з полегшенням", – сказав Вайкшнорас, коментуючи це.

Він нагадав, що довгий час достеменно не було відомо, коли американські війська прибудуть в Литву.

"Ви пам’ятаєте, яке очікування панувало і як терміни постійно зсувалися: спочатку на середину літа, потім на кінець літа, а зрештою – на початок осені. До початку осені ми більш-менш знали дату. Це було зрозуміло, бо певні обставини, про які я зараз не хочу говорити, вказували на те, що ми перебуваємо на правильному шляху й рухаємося в потрібному напрямку", – сказав командувач.

За його словами, литовська сторона вважає, що це не буде одноразовою ротацією і що вона триватиме.

"Ми забезпечили їх (американських військових. – Ред.) житлом і хорошими умовами для навчання. Сухопутні війська Литовських збройних сил беруть їх під своє крило та інтегрують у загальний цикл військової підготовки. Гадаю, у нас є безліч напрямків, над якими ми можемо працювати разом. Час покаже, і ми це дізнаємося", – резюмував Вайкшнорас.

На початку жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розгляне можливість створення постійної військової бази в Литві.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявляв, що країна готова прийняти американських військових на постійній основі та взяти на себе витрати на утримання військової бази.