Начальник Генерального штаба Литовских вооруженных сил генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что литовцы "вздохнули с облегчением" после завершения развертывания американских войск в стране.

Об этом генерал рассказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

В понедельник было официально завершено развертывание двух американских ротационных батальонов в Литве.

"Думаю, весь литовский народ вздохнул с облегчением", – сказал Вайкшнорас, комментируя это.

Он напомнил, что долгое время точно не было известно, когда американские войска прибудут в Литву.

"Вы помните, какое ожидание царило и как сроки постоянно сдвигались: сначала на середину лета, затем на конец лета, а в конце концов – на начало осени. К началу осени мы более или менее знали дату. Это было понятно, потому что определенные обстоятельства, о которых я сейчас не хочу говорить, указывали на то, что мы находимся на правильном пути и движемся в нужном направлении", – сказал командующий.

По его словам, литовская сторона считает, что это не будет разовой ротацией и что она будет продолжаться.

"Мы обеспечили их (американских военных. – Ред.) жильем и хорошими условиями для обучения. Сухопутные войска Литовских вооруженных сил берут их под свое крыло и интегрируют в общий цикл военной подготовки. Думаю, у нас есть множество направлений, над которыми мы можем работать вместе. Время покажет, и мы это узнаем", – резюмировал Вайкшнорас.

В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность создания постоянной военной базы в Литве.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявлял, что страна готова принять американских военных на постоянной основе и взять на себя расходы по содержанию военной базы.