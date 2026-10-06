Трамп пообіцяв розглянути можливість створення військової бази США у Литві

Американський президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що він "обов'язково розгляне" можливість створення військової бази США в Литві після того, як з Вільнюса пролунали відповідні пропозиції.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами біля Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Заява Трампа пролунала після того, як прем’єр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про те, що країна готова покрити витрати на постійне розміщення військ США і вже порушила це питання перед американською стороною.

"Вони мої друзі. Це чудові люди. Тож ми, безумовно, розглянемо цю пропозицію… Я знаю так багато людей у ​​цій країні; вони чудові люди", – відповів Трамп на питання журналістів про будівництво бази в цій балтійській країні.

Коментар президента пролунав на тлі його послідовних закликів до союзників НАТО оплачувати рахунки за розміщення американських військ у своїх країнах, а також на тлі проведення Пентагоном шестимісячного огляду військової присутності США в Європі.

Очікується, що перегляд, який має завершитися в грудні, передасть відповідальність за конвенційну оборону континенту європейським союзникам НАТО.

Минулого місяця США підтвердили, що відправляють нову ротацію військовослужбовців до Литви. У країні наразі немає постійної військової присутності США.

За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, у рамках нової ротації два батальйони американських солдатів прибудуть до Литви наприкінці жовтня.

У Польщі, де готуються до створення першої постійної бази американських військ, заявили, що пропонують виплачувати $15 тисяч на рік за кожного американського солдата, розміщеного на польській території, та покривати витрати на інфраструктуру.