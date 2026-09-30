У Литві заявили, що готові платити за постійну присутність військ США на своїй території

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про те, що країна готова покрити витрати на постійне розміщення військ США і вже порушила це питання перед американською стороною.

Про це прем’єр сказав в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Сінкявічюс заявив, що обговорював це питання зі спецпредставником президента США з питань Білорусі Джоном Коулом під час його візиту до Вільнюса.

"Я сказав йому, що ми насправді хотіли б мати американські війська розгорнуті на постійній основі, і ми готові покрити витрати, якщо це станеться", – сказав глава уряду.

Наразі американські війська розгорнуті в Литві лише на ротаційній основі.

Сінкявічюс також подякував Сполученим Штатам за рішення направити до країни новий контингент після завершення чергової ротації у червні, заявивши, що цей крок змусив Литву "почуватися безпечніше" перед обличчям "імперіалістичних мрій" сусідньої Росії.

За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, у рамках нової ротації два батальйони американських солдатів прибудуть до Литви наприкінці жовтня.

У Польщі, де готуються до створення першої постійної бази американських військ, заявили, що пропонують виплачувати $15 тисяч на рік за кожного американського солдата, розміщеного на польській території, та покривати витрати на інфраструктуру.

А президент Польщі Кароль Навроцький раніше сказав, що питання щодо створення американської бази в Польщі "вирішено" і що об’єкт матиме назву "Форт Трамп".