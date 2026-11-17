В Греції частково евакуювали одне з міністерств через підозрілий лист
Новини — Вівторок, 17 листопада 2026, 14:23 —
В Греції евакуювали перший поверх Міністерства захисту громадян, розташованого в районі Гуді в Афінах, після отримання поштою підозрілого конверта.
Про це повідомляє eKathimerini, пише "Європейська правда".
За попередньою інформацією, відправник конверта, ймовірно, перебуває за кордоном, а одержувачем вказано лише адресу, за якою розташоване міністерство.
Відповідно до протоколу, до міністерства як запобіжний захід були направлені карети швидкої допомоги та пожежні бригади.
Нещодавно в Італії понад 3 700 шкіл отримали фейкові попередження про загрозу вибухів.
Повідомляли також, що у Чехії, Румунії, Італії, Болгарії та Бельгії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.
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