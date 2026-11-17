В Греції евакуювали перший поверх Міністерства захисту громадян, розташованого в районі Гуді в Афінах, після отримання поштою підозрілого конверта.

Про це повідомляє eKathimerini, пише "Європейська правда".

За попередньою інформацією, відправник конверта, ймовірно, перебуває за кордоном, а одержувачем вказано лише адресу, за якою розташоване міністерство.

Відповідно до протоколу, до міністерства як запобіжний захід були направлені карети швидкої допомоги та пожежні бригади.

Нещодавно в Італії понад 3 700 шкіл отримали фейкові попередження про загрозу вибухів.

Повідомляли також, що у Чехії, Румунії, Італії, Болгарії та Бельгії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.