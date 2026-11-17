В Греции эвакуировали первый этаж Министерства защиты граждан, расположенного в районе Гуди в Афинах, после получения по почте подозрительного конверта.

Об этом сообщает eKathimerini, пишет "Европейская правда".

По предварительной информации, отправитель конверта, вероятно, находится за границей, а в качестве получателя указан лишь адрес, по которому расположено министерство.

В соответствии с протоколом, в качестве меры предосторожности к министерству были направлены машины скорой помощи и пожарные бригады.

Недавно в Италии более 3 700 школ получили ложные предупреждения об угрозе взрывов.

Сообщалось также, что в Чехии, Румынии, Италии, Болгарии и Бельгии пассажирские самолеты совершили посадку после того, как получили сообщение об угрозе взрыва.