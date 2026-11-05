У кількох країнах Європи отримали повідомлення про замінування пасажирських рейсів

У Чехії, Румунії та Італії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху на борту на тлі подібних інцидентів у Болгарії та Бельгії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24, ANSA та České Noviny.

У четвер чеська поліція повідомила, що чотири літаки, що прямували до Праги, отримали погрози про загрозу вибуху. Правоохоронці та персонал аеропорту активували всі необхідні заходи безпеки з мінімальним можливим впливом на пасажирів та авіарух.

Після приземлення літаків на них проводять піротехнічні перевірки. За словами поліції, серйозність загроз низька, але правоохоронці не недооцінюють її. Робота аеропорту імені Вацлава Гавела не була обмежена через ці інциденти.

Цього ж дня румунська розвідувальна служба повідомила, що на рейсі авіакомпанії Wizz Air, який прямував з Мілана до Бухареста, надійшла погроза про вибух. Літак безпечно приземлився у столиці Румунії.

В аеропорту Бухареста проводять безпекову операцію за участі піротехнічної групи, пожежників та підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Перевірки будуть завершені після того, як влада переконається, що небезпеки немає.

В аеропорту Бухареста імені Анрі Коанди було створено кризовий центр. Румунські ЗМІ повідомили, що 182 пасажири рейсу та 7 членів екіпажу будуть висаджені та доставлені до термінала.

В Італії тим часом стало відомо про загрозу вибуху на літаку, що вилетів з Гельсінкі до Рима. До аеропорту "Ф’юмічіно" рейс супроводжували винищувачі італійських ВПС.

У двох інших випадках рейси були перенаправлені після отримання попередження: літак авіакомпанії Air Lingus, що летів з Дубліна до Рима, здійснив аварійну посадку у французькому аеропорту "Евре" під супроводом французьких винищувачів, а літак Wizz Air, що вилетів з Мілана до Варшави, був перенаправлений до Відня.

Цього ж дня три літаки, що виконували рейси до столиці Болгарії, отримали повідомлення про загрозу вибуху, але змогли безпечно приземлитися.

Схожий інцидент стався у Бельгії: літак польської авіакомпанії LOT, який летів з Варшави до Брюсселя, безпечно приземлився в бельгійському аеропорту після отримання повідомлення про загрозу вибуху.

Зауважимо, що п’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.