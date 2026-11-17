Словаччина та Росія домовилися про активізацію співпраці в період між засіданнями міжурядової комісії.

Про це повідомляє Aktuality, інформує "Європейська правда".

У рамках зустрічей співголів та засідань робочих груп було вирішено, що країни мають намір співпрацювати в таких галузях, як атомна енергетика, сільське господарство, екологія, культура, освіта, наука, туризм та спорт.

Словаччина та Росія також мають намір підтримувати конструктивний діалог щодо співпраці в галузях, що становлять спільний інтерес у сфері енергетики.

У протоколі засідання країни також наголосили на важливості підтримання робочих контактів між торгово-промисловими палатами обох країн, а також контактів між російськими та словацькими підприємцями.

У цьому зв’язку вони висловили зацікавленість у відновленні та оновленні Меморандуму про взаєморозуміння (MoU) між Словацькою торгово-промисловою палатою (SOPK) та організацією "Ділова Росія", що створило б "сучасну та міцну правову основу для розвитку конкретної торговельної діяльності в нових умовах".

Зустріч відбулася 26 жовтня 2026 року в Москві. Окрім представників Міністерства закордонних справ та європейських справ Словацької Республіки, зі сторони Словаччини в ній взяли участь також представники міністерств економіки, навколишнього середовища, туризму та спорту, сільського господарства та розвитку сільських районів, а також культури.

До Москви також вирушили представники SOPK, Словацько-російської ділової ради, Ядерної та видобувної компанії (JAVYS) та Словацької газової промисловості (SPP).

Наступне засідання комісії має відбутися у 2027 році в Словаччині. Точна дата та місце проведення засідання будуть узгоджені дипломатичними каналами.

Як повідомляла "Європейська правда", Словаччина та Росія відновили засідання міжурядової комісії, що були зупинені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

А нещодавно у Празі демонстранти зустріли словацького прем’єра Роберта Фіцо свистом і протестами.