Словакия и Россия договорились об активизации сотрудничества в период между заседаниями межправительственной комиссии.

Об этом сообщает Aktuality, передает "Европейская правда".

В рамках встреч сопредседателей и заседаний рабочих групп было решено, что страны намерены сотрудничать в таких отраслях, как атомная энергетика, сельское хозяйство, экология, культура, образование, наука, туризм и спорт.

Словакия и Россия также намерены поддерживать конструктивный диалог по вопросам сотрудничества в областях, представляющих общий интерес в сфере энергетики.

В протоколе заседания страны также подчеркнули важность поддержания рабочих контактов между торгово-промышленными палатами обеих стран, а также контактов между российскими и словацкими предпринимателями.

В этой связи они выразили заинтересованность в возобновлении и обновлении Меморандума о взаимопонимании (MoU) между Словацкой торгово-промышленной палатой (SOPK) и организацией "Деловая Россия", что создало бы "современную и прочную правовую основу для развития конкретной торговой деятельности в новых условиях".

Встреча состоялась 26 октября 2026 года в Москве. Помимо представителей Министерства иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики, со стороны Словакии в ней также приняли участие представители министерств экономики, окружающей среды, туризма и спорта, сельского хозяйства и развития сельских районов, а также культуры.

В Москву также отправились представители SOPK, Словацко-российского делового совета, Ядерной и добывающей компании (JAVYS) и Словацкой газовой промышленности (SPP).

Следующее заседание комиссии должно состояться в 2027 году в Словакии. Точная дата и место проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.

Как сообщала "Европейская правда", Словакия и Россия возобновили заседания межправительственной комиссии, которые были приостановлены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

А недавно в Праге демонстранты встретили словацкого премьера Роберта Фицо свистом и протестами.