В уряді Іспанії висловилися проти ідеї створити в Руанді перший центр депортації мігрантів, яким відмовили у наданні притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Речниця іспанського уряду Ельма Саїс розкритикувала створення майбутнього центру депортації мігрантів у Руанді та висловилася на користь легальної, впорядкованої та безпечної міграції, в основі якої лежать права людини.

"Ми жодним чином не підтримуємо ці інноваційні рішення, які, до речі, мають сумнівну законність", – заявила Саїс.

Ельма Саїс додала, що Іспанія постійно висловлювала свою незгоду з ідеєю створити такий центр депортації. За її словами, на думку Іспанії, потрібна "міграційна політика, спрямована на легальну, впорядковану і насамперед безпечну міграцію, яка ставить у центр уваги права людини".

Нагадаємо, Німеччина, Австрія, Греція, Данія та Нідерланди заявили, що працюють над укладенням угоди з першою країною, що не входить до ЄС, щодо розміщення так званих центрів повернення мігрантів. Йдеться про перший такий центр у Руанді.

Раніше Рада ЄС схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.