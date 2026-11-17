В правительстве Испании выступили против идеи создать в Руанде первый центр депортации мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Пресс-секретарь испанского правительства Эльма Саис раскритиковала создание будущего центра депортации мигрантов в Руанде и высказалась в пользу легальной, упорядоченной и безопасной миграции, в основе которой лежат права человека.

"Мы никоим образом не поддерживаем эти инновационные решения, которые, кстати, имеют сомнительную законность", – заявила Саис.

Эльма Саис добавила, что Испания постоянно выражала свое несогласие с идеей создания такого центра депортации. По её словам, по мнению Испании, нужна "миграционная политика, направленная на легальную, упорядоченную и, прежде всего, безопасную миграцию, которая ставит в центр внимания права человека".

Напомним, Германия, Австрия, Греция, Дания и Нидерланды заявили, что работают над заключением соглашения с первой страной, не входящей в ЕС, о размещении так называемых центров возвращения мигрантов. Речь идет о первом таком центре в Руанде.

Ранее Совет ЕС одобрил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.