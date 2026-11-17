Шведські збройні сили опублікували в соціальних мережах допис з глузливим натяком на Росію після української атаки на Керченський міст.

Допис опублікований на сторінці шведської армії в Х, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі шведські військові прямо не згадували українську атаку на незаконно зведений Росією об’єкт, проте іронічно наголосили на стратегічній важливості мостів.

"Мости забезпечують військову мобільність. Це стратегічна необхідність у всіх операціях, що створює передумови для логістики, підкріплення та забезпечення військ. Не менш важливим є захист цих важливих сухопутних коридорів, щоб не доводилося йти в обхід", – йдеться у дописі Збройних сил Швеції.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 17 листопада Сили оборони задіяли безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину Керченського мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину, а також ракету "Фламінго".

Мінтранс РФ повідомив, що в результаті повторної атаки України вночі 17 листопада рух по автомобільній та залізничній складових Керченського мосту тимчасово призупинено. Одна з арок моста та частина дорожнього полотна впали в море.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що останні удари України по російських об’єктах, зокрема по незаконно спорудженому Керченському мосту, свідчать про наявність у неї "карт" для переговорів.

А глава Міноборони Британії Вес Стрітінг наголошував, що ця атака демонструє "винахідливість та абсолютну рішучість України захищатися".