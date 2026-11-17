Шведские вооруженные силы опубликовали в социальных сетях пост с ироничным намеком на Россию после украинской атаки на Керченский мост.

Пост опубликован на странице шведской армии в X, сообщает "Европейская правда".

В своём посте шведские военные прямо не упоминали украинскую атаку на незаконно построенный Россией объект, однако иронично подчеркнули стратегическую важность мостов.

"Мосты обеспечивают военную мобильность. Это стратегическая необходимость во всех операциях, создающая предпосылки для логистики, подкрепления и обеспечения войск. Не менее важна защита этих важных сухопутных коридоров, чтобы не приходилось идти в обход", – говорится в посте Вооруженных сил Швеции.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 17 ноября Силы обороны применили беспилотники "Паляница", которые поразили автомобильную часть Керченского моста, а также ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть, и ракету "Фламинго".

Минтранс РФ сообщил, что в результате повторной атаки Украины ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной частям Керченского моста временно приостановлено. Одна из арок моста и часть дорожного полотна обрушились в море.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что последние удары Украины по российским объектам, в частности по незаконно построенному Керченскому мосту, свидетельствуют о наличии у нее "козырей" для переговоров.

А глава Минобороны Великобритании Уэс Стритинг подчеркнул, что эта атака демонстрирует "изобретательность и абсолютную решимость Украины защищаться".