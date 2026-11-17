Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів, до якого увійдуть понад тисяча ракет малої дальності для протиповітряної оборони, пускові установки та більш ніж десяток радарів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у вівторок, 17 листопада, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО.

Постачання британських ракет, радарів та пускових установок для ППО розпочнеться з середини грудня 2026 року.

"Ми використовуємо фінансування, яке канцлер казначейства пообіцяв у бюджеті для підтримки України цієї зими, щоб поставити понад 1000 ракет протиповітряної оборони, як частину нашого постійного зобов'язання мобілізувати союзників і зміцнювати оборону України", – заявив британський міністр.

Крім того, в межах нового пакета допомоги Лондон передасть Києву понад десяток радарів протиповітряної оборони, які допоможуть виявляти повітряні атаки.

Зокрема, пакет включає ракети виробництва Thales Belfast, а також радари, закуплені у Великій Британії та Європі.

Новий пакет на 240 млн фунтів є частиною допомоги обсягом 500 млн фунтів, оголошеної британським урядом під час представлення бюджету для покриття нагальних потреб української ППО цієї зими.

Це фінансування надається на додачу до ширших зобов'язань Великої Британії щодо підтримки України обсягом 10 млрд фунтів.

Решту заходів підтримки в межах зимового пакета на 500 млн фунтів прем'єр-міністр Великої Британії має представити у четвер, 19 листопада, на зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні.

17 листопада у штаб-квартирі НАТО відбувається 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України під співголовуванням міністрів оборони Британії та Німеччини.

Нагадаємо, 14 листопада міністри оборони України та Великої Британії обговорили новий пакет військової допомоги напередодні "Рамштайну", зокрема можливості прискорення постачання засобів боротьби з реактивними безпілотниками.

Раніше, 14 жовтня, стало відомо, що Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM проти реактивних дронів.

Також, як повідомляла "Європейська правда", 16 липня Британія та Швеція оголосили про спільне виділення 300 млн євро для постачання літаків Україні.