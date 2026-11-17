Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 240 млн фунтов стерлингов, в который войдут более тысячи ракет малой дальности для противовоздушной обороны, пусковые установки и более десятка радаров.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во вторник, 17 ноября, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО.

Поставки британских ракет, радаров и пусковых установок для ПВО начнутся с середины декабря 2026 года.

"Мы используем финансирование, которое канцлер казначейства пообещал в бюджете для поддержки Украины этой зимой, чтобы поставить более 1000 ракет противовоздушной обороны в рамках нашего постоянного обязательства мобилизовать союзников и укреплять оборону Украины", – заявил британский министр.

Кроме того, в рамках нового пакета помощи Лондон передаст Киеву более десятка радаров противовоздушной обороны, которые помогут обнаруживать воздушные атаки.

В частности, пакет включает ракеты производства Thales Belfast, а также радары, закупленные в Великобритании и Европе.

Новый пакет на 240 млн фунтов является частью помощи объемом 500 млн фунтов, объявленной британским правительством при представлении бюджета для удовлетворения неотложных потребностей украинской ПВО этой зимой.

Это финансирование предоставляется в дополнение к более широким обязательствам Великобритании по поддержке Украины объемом 10 млрд фунтов.

Остальные меры поддержки в рамках зимнего пакета на 500 млн фунтов премьер-министр Великобритании должен представить в четверг, 19 ноября, на встрече "Коалиции желающих" в Берлине.

17 ноября в штаб-квартире НАТО проходит 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины под совместным председательством министров обороны Великобритании и Германии.

Напомним, 14 ноября министры обороны Украины и Великобритании обсудили новый пакет военной помощи накануне "Рамштайна", в частности возможности ускорения поставок средств борьбы с реактивными беспилотниками.

Ранее, 14 октября, стало известно, что Британия ускорит поставки Украине ракет LMM против реактивных дронов.

Также, как сообщала "Европейская правда", 16 июля Британия и Швеция объявили о совместном выделении 300 млн евро для поставок самолетов Украине.